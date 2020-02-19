В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за коммунальных аварий две улицы оказались залиты водой
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: АН «Между строк»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 19 февраля в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошли две коммунальные аварии, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Около семи утра прорвало водовод в районе улицы Ильича, из-за чего проезжая часть оказалась залита водой. В «Водоканале-НТ» изданию сообщили, что с устранением аварии возникли трудности из-за засыпанных дорожниками водопроводных колодцев. Подачу воды удалось отключить только через час, а в 11 утра авария была полностью ликвидирована. Сейчас коммунальные службы устраняют ее последствия.
Второй прорыв произошел на улице Максарева в районе ЦГБ № 1. Вода стекает с горы в сторону улицы Зари. На месте проишествия работают специалисты «Водоканала-НТ».
В мэрии города заявляют, что отключения воды в жилых домах и социальных объектах не было.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей