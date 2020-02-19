В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за коммунальных аварий две улицы оказались залиты водой

Около семи утра прорвало водовод в районе улицы Ильича, из-за чего проезжая часть оказалась залита водой. В «Водоканале-НТ» изданию сообщили, что с устранением аварии возникли трудности из-за засыпанных дорожниками водопроводных колодцев. Подачу воды удалось отключить только через час, а в 11 утра авария была полностью ликвидирована. Сейчас коммунальные службы устраняют ее последствия.