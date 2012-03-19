На Серовской трассе разбилась семья из Тюмени (ФОТО)

Во время движения супруги попеременно садились за руль. За несколько минут до происшествия за руль села женщина с 9-тилетним стажем вождения. По предварительной версии, она, возможно, уснула за рулем и потеряла контроль над управлением транспортного средства. В результате 17 марта в 23.30 на 46 км автодороги «Екатеринбург – Серов» автомобиль «Митсубиси-Паджеро» выехал в кювет и врезался в дерево. На месте происшествия погибли женщина-водитель иномарки, ее муж, находившийся рядом и 6-летняя девочка-пассажир на заднем сидении слева. Ребенок находился без детского удерживающего кресла, ремнем безопасности пристегнут не был. Также пострадала 18-летняя девушка, которая сидела сзади справа. Она получила перелом основания черепа и перелом голени. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу в Новоуральске.