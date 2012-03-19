В Нижнем Тагиле изъята партия фальсифицированного топленого масла

Сотрудников Роспотребнадзора смутило то, что на этикетке продукта был указан термин «масло», а в составе же - «высококачественный модифицированный жир». Без сомнения, это вводило потребителя в заблуждениеотносительно потребительских свойств продукта, а также не соответствовало требованиям ГОСТ Р 51074 «Информация для потребителя. Продукты пищевые. Общие требования». Материалы проверки были направлены в суд для применения меры административного воздействия по части 1 ст.14.43 КоАП РФ.