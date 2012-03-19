В Нижнем Тагиле изъята партия фальсифицированного топленого масла
Сотрудниками Нижнетагильского Роспотребнадзора изъято из оборота 29,6 килограммов «Топленого норвежского» масла, фасованного в пластиковые ведра массой нетто 0,8 кг.
Дата выработки фальсификата – 28 сентября 2011 года, изготовитель - ЗАО «Денофа», Россия, город Москва.
Сотрудников Роспотребнадзора смутило то, что на этикетке продукта был указан термин «масло», а в составе же - «высококачественный модифицированный жир». Без сомнения, это вводило потребителя в заблуждениеотносительно потребительских свойств продукта, а также не соответствовало требованиям ГОСТ Р 51074 «Информация для потребителя. Продукты пищевые. Общие требования». Материалы проверки были направлены в суд для применения меры административного воздействия по части 1 ст.14.43 КоАП РФ.
Качество продуктов - одна из самых злободневных тем этого дня. При этом если срок годности полуфабрикатов можно подделать, то просроченность овощей видна по их внешнему виду. Выбирая на рынке картофель, морковь или свеклу, покупатель сразу может оценить свежесть товара, и в этом заключается преимущество продуктов, продающихся на вес, перед упакованными.
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