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Детдомовец зарезал бомжа в Екатеринбурге за отказ купить сигареты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детдомовец зарезал бомжа в Екатеринбурге за отказ купить сигареты

19 марта, 22:45Происшествия
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