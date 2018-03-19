Два ребенка с ножевыми ранениями были заперты изнутри в квартире Острогожска
19 марта, 11:20Происшествия
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Два брата 8 и 16 лет были заперты изнутри в квартире города Острогожска Воронежской области. У каждого имелись на теле ножевые ранения.
16-летний подросток с проникающим ранением шейного отдела и его 8-летний брат с ножевыми ранениями живота и шеи были заперты изнутри в квартире. Окна были закрыты и наружных повреждений не имели.
Обнаруженных детей госпитализировали, сейчас им оказывается медицинская помощь. Сейчас по факту обнаружения раненых детей возбуждено уголовное дело, пишет NG72.ru.
Предполагаемые предметы, используемые для причинения телесных повреждений несовершеннолетним, обнаружены внутри жилища говорится в сообщении Следственного комитета.
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