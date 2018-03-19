Пожар повредил крышу двухквартирного дома на улице Кирова в Нижнем Тагиле
19 марта, 12:40Происшествия
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Днем 18 марта на улице Кирова в Нижнем Тагиле загорелся частный жилой дом на две квартиры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение в пожарную часть поступило 18 марта после 16.00, к месту пожара выехали 6 человек пожарного расчета и 2 единицы техники.
На площади 15 квадратных метров огнем уничтожены домашние вещи, повреждены крыша и потолочное покрытие.
В 17.15 пожар потушили полностью, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
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