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Пожар повредил крышу двухквартирного дома на улице Кирова в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар повредил крышу двухквартирного дома на улице Кирова в Нижнем Тагиле

19 марта, 12:40Происшествия
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