«Черный» риэлтор из Асбеста оставила своего клиента без квартиры

Житель Асбеста остался без квартиры. Он обратился за помощью к риэлтору, которая за дополнительную плату в 120 000 рублей пообещала помочь мужчине в обмене двухкомнатной квартиры на трехкомнатную.

Вместо этого она, воспользовавшись его доверием, оформила от имени клиента доверенность и совершила сделку о продаже его квартиры. После этого женщина исчезла. Полицейские установили, что ранее риэлтор уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

На этот раз ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет за совершение мошенничества в особо крупном размере. Квартира потерпевшего оценивается в 1 млн 550 тысяч рублей. Расследуется уголовное дело, сообщают «Вечерние ведомости».