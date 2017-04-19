«Черный» риэлтор из Асбеста оставила своего клиента без квартиры
19 апреля 2017, 16:05Происшествия
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46-летней женщине-риэлтору из Асбеста грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество с недвижимостью.
Житель Асбеста остался без квартиры. Он обратился за помощью к риэлтору, которая за дополнительную плату в 120 000 рублей пообещала помочь мужчине в обмене двухкомнатной квартиры на трехкомнатную.
Вместо этого она, воспользовавшись его доверием, оформила от имени клиента доверенность и совершила сделку о продаже его квартиры. После этого женщина исчезла. Полицейские установили, что ранее риэлтор уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
На этот раз ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет за совершение мошенничества в особо крупном размере. Квартира потерпевшего оценивается в 1 млн 550 тысяч рублей. Расследуется уголовное дело, сообщают «Вечерние ведомости».
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