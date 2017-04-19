Находящуюся в федеральном розыске мошенницу задержал житель Екатеринбурга

Как пишет «Комсомольская правда», женщина приходила в квартиры, где проживают пенсионеры, втиралась к ним в доверие и предлагала купить у нее мед. Пенсионеры пускали мошенницу в квартиру. Там злоумышленница замечала, откуда пенсионеры достают деньги на покупку ее товара, и при удобном случае обворовывала пожилых людей.