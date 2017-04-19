Находящуюся в федеральном розыске мошенницу задержал житель Екатеринбурга
19 апреля 2017, 12:25Происшествия
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В Екатеринбурге, благодаря бдительности местного жителя, была задержана мошенница, находящаяся в федеральном розыске.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Комсомольская правда», женщина приходила в квартиры, где проживают пенсионеры, втиралась к ним в доверие и предлагала купить у нее мед. Пенсионеры пускали мошенницу в квартиру. Там злоумышленница замечала, откуда пенсионеры достают деньги на покупку ее товара, и при удобном случае обворовывала пожилых людей.
Задержать женщину правоохранителям помог сын пенсионерки, которая попалась на удочку злоумышленницы. Мужчина позвонил в полицию и удерживал женщину у себя дома до их прибытия.
Оказалось, что задержанная находится в федеральном розыске за аналогичные преступления, совершенные на всей территории РФ.
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