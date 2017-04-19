Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов: есть пострадавшие (ФОТО)
19 апреля 2017, 10:55Происшествия
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18 апреля в темное время суток произошло ДТП на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель автомашины «Ивеко Магурус» выехал на полосу встречного движения.
В результате нарушения произошло столкновение с автомобилем «Вольво ФМ Трак», который, в свою очередь, столкнулся со встречным автомобилем «Ман».
Водитель «Ивеко» направлен в медучреждение, где ему оказана ПМП и назначено амбулаторное лечение. Водитель «Вольво» госпитализирована с переломом бедра и ребер. Сейчас женщина находится в больнице.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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