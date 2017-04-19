Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате нарушения произошло столкновение с автомобилем «Вольво ФМ Трак», который, в свою очередь, столкнулся со встречным автомобилем «Ман».

Водитель «Ивеко» направлен в медучреждение, где ему оказана ПМП и назначено амбулаторное лечение. Водитель «Вольво» госпитализирована с переломом бедра и ребер. Сейчас женщина находится в больнице.