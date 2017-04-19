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Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов: есть пострадавшие (ФОТО)
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Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов: есть пострадавшие (ФОТО)

19 апреля 2017, 10:55Происшествия
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