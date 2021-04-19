На севере Москвы загорелся автосервис

В Москве на улице Вешних Вод загорелись несколько боксов и кровля автосервиса.

Как сообщает сайт 360tv.ru, огонь охватил около 150 кв. метров, при этом в помещении могли остаться баллоны.

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