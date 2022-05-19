Екатеринбурженку дважды укусила гадюка

Девушка с семьей поехала на шашлыки на Калиновские разрезы. Гадюка укусила ее, когда та находилась возле беседки. После этого девушку сильно «раздуло». Она испугалась, что умрет, Ведь через 20 минут после произошедшего она испытала проблемы с дыханием.