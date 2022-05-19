Стало известно состояние спасенных из-под земли рабочих в Нижнем Тагиле

Двоих жителей Валегина Бора в Нижнем Тагиле засыпало землей во время работ в котловане. В результате оба получили переломы ног.

Их жизни на данный момент ничего не угрожает, сообщили TagilCity.ru в Центре защиты населения. По словам руководителя центра Сергея Коперкина, мужчины решили самостоятельно провести работы в котловане, нарушив технику безопасности. Ранее они обращались в ООО «Водоканал-НТ», однако данная компания не имеет права выполнять работы на этом объекте. В пресс-службе ООО «Водоканал-НТ» TagilCity.ru пояснили, что на балансе компании сети, на которых проводились работы, не стоят. Фото: Центр защиты населения Плата с жителей взимается только за поставку ресурса, но не за обслуживание сети. Сеть частная и собственники сами должны ремонтировать водовод в соответствии с соблюдением техники безопасности при работе в котлованах, сообщили в ООО «Водоканал-НТ». Напомним, двое мужчин оказались засыпаны землей в котловане 18 мая. Они проводили работы в частном секторе на улице Киевская. Спасатели достали пострадавших при помощи специального снаряжения и передали сотрудникам скорой помощи. Двух рабочих завалило землей в Нижнем Тагиле

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