31-летняя пассажирка мотоцикла из Нижнего Тагила погибла под колесами фуры из-за обгона на тюменской трассе (ФОТО, ВИДЕО)
19 июня 2017, 14:30Происшествия
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Во время ДТП на объездной трассе в Тюмени погибла жительница Нижнего Тагила. Во время столкновения с фурой она слетела с мотоцикла, которым управлял муж, и попала под колеса грузовика.
Сюжеты: Нижний Тагил
Супруги из Нижнего Тагила на мотоцикле Honda возвращались из Тобольска с рок-фестиваля. Мотоциклист, заехавший в промежуток между двумя фурами, пытался обогнать одну из них, но не справился с управлением на мокрой дороге и потерял равновесие. В это время женщина упала с мотоцикла и попала под колеса фуры.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Муж получил ссадину предплечья и незначительные ушибы. У молодой матери остался четырехлетний ребенок, сообщает «Влад Тайм.ru».
Видео: 72.ru
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Фото: страницы Даниила и Татьяна Чепелевых ВКонтакте.
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