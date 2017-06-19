8-летняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля в Свердловской области

Водитель машины «ВАЗ-2112» совершил наезд на 8-летнюю девочку на велосипеде. Она госпитализирована с переломом ноги.

Как пишет Е1, установлено, что ребенок без присмотра родителей находился на проезжей части. По данному факту будет проведена проверка.