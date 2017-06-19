Школьница из Каменска-Уральского едва не покончила с жизнью из-за ссоры с молодым человеком и обиды на мать

Как выяснилось позже, 15-летняя местная жительница нанесла раны себе самостоятельно. Девушка поругалась со своим приятелем в соцсетях, а затем пришла к матери, чтобы поделиться своей ситуацией. Однако родительница не ответила словами поддержки. Школьница от обиды решила уйти из дома.