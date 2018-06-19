Двое жителей Первоуральска поехали покупать машину и пропали (ФОТО)

В Первоуральске пропали два молодых человека. Информация о поисках появилась в группе в соцсети. Пост разместил брат одного из пропавших.

У меня пропал брат, Владимир Гордеев. Вчера с другом уехали в неизвестном направлении, как говорят друзья, хотели купить машину. На работе с утра не появились, телефоны недоступны пишет мужчина.

Также сообщается, что молодые люди были на автомобиле «Лада Приора». Когда первоуральцы пропали, их близкие начали им звонить на сотовые телефоны. Сначала шли гудки, а потом одновременно оба телефона были отключены.

Родственники пропавших уже обратились в полицию.

Напомним, в Нижнем Тагиле месяц разыскивается житель Кушвы. По сообщению тагильчан, в минувшие выходные пропавший был замечен недалеко от ТРЦ «Депо».