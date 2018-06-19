Вандалы осквернили шесть могил на сосьвинском кладбище (ФОТО)

По словам жительницы Сосьвы Елены, стелы с могил на местном кладбище сбивают уже четвертый раз за год. Последний инцидент произошел в минувшую Троицу, 27 мая.

Приехали и обнаружили, что стела вновь валяется на земле. Уронили и памятники на соседних могилах. Их просто повалили… Всего пострадали 6 захоронений. Целая серия актов вандализма рассказала Елена.

Сначала женщина думала, что плита упала от ураганного ветра. Однако, по ее словам, стела лежала на расстоянии от могилы, а ветер не смог поднять бы каменную плиту.

Местный предприниматель, который занимается ритуальными услугами, также отметил, что за последний год работники его фирмы три раза восстанавливали памятник на могиле отца Елены, пишет газета «Глобус».

Фото: газета «Глобус»