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Обвиняемый в убийстве своих жены и дочери сотрудник ФСБ из Екатеринбурга признан невменяемым (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвиняемый в убийстве своих жены и дочери сотрудник ФСБ из Екатеринбурга признан невменяемым (ФОТО)

19 июля 2017, 17:05Происшествия
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