Житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель (ВИДЕО)
19 июля 2017, 19:05Происшествия
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56-летний житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель. Тонущего мужчину обнаружили сотрудники ППС.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
19 июля в районе улицы Совхозной города Ивдель в разлившейся местной реке тонул мужчина. Проходивший в этот момент поблизости наряд патрульно-постовой службы, при помощи автомобильного троса вытащил пострадавшего на берег. 56-летний мужчина приехал в Ивдель на заработки вахтовым методом.
На место происшествия была вызвана бригада МЧС, однако в медицинской помощи мужчина не нуждался, сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудникам ППС, которые первыми обнаружили тонущего человека, объявлена благодарность от руководства.
Видео: Ura.ru/ Валерий Горелых
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