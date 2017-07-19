Житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель (ВИДЕО)

19 июля в районе улицы Совхозной города Ивдель в разлившейся местной реке тонул мужчина. Проходивший в этот момент поблизости наряд патрульно-постовой службы, при помощи автомобильного троса вытащил пострадавшего на берег. 56-летний мужчина приехал в Ивдель на заработки вахтовым методом.