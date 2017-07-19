Житель Талицы украл сигареты и одежду продавца из сельского магазина: после этого он поджег помещение
19 июля 2017, 11:35Происшествия
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Житель Талицы в Свердловской области отправится под суд за ограбление магазина и попытку поджога.
Установлено, что мужчина ограбил сельскую торговую точку, а затем пытался ее поджечь с целью сокрытия преступления.
К счастью, к моменту прихода сотрудников точки пожар еще не успел разгореться, тлеющее имущество быстро потушили. Оно пострадало частично. Владелица магазина составила список похищенного. В него вошли деньги в размере 1 000 рублей, бутылка масла, коробка сигарет и одежда продавца.
Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался местный житель. Он нигде не работал, дома у него обнаружили похищенные сигареты. Мужчина пояснил, что пойти на преступление его заставила нужда, пишет ZNAK.
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