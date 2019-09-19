На Урале с обрыва сорвался внедорожник. В машине были двое обнажённых мужчин
Сегодня, 19:00ПроисшествияФото: vremya.press
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Под Каменском-Уральским с обрыва у порога реки Ревун сорвался внедорожник. Внутри автомобиля, по словам очевидцев, были двое обнажённых мужчин, пишет Ура.ру.
Автомобиль Hyundai Tucson упал со склона и несколько раз перевернулся. Очевидцы происшествия рассказали, что машина стояла на обрыве ненадёжно. Кроме того, находившиеся внутри люди раскачивали её дополнительно. После падения с заднего сидения внедорожника вылезли двое обнажённых мужчин.
В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области инцидент подтвердили, добавив, что двое мужчин 23 и 34 лет получили травмы. Одному из них потребовалась госпитализация.
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