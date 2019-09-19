На Урале с обрыва сорвался внедорожник. В машине были двое обнажённых мужчин

Автомобиль Hyundai Tucson упал со склона и несколько раз перевернулся. Очевидцы происшествия рассказали, что машина стояла на обрыве ненадёжно. Кроме того, находившиеся внутри люди раскачивали её дополнительно. После падения с заднего сидения внедорожника вылезли двое обнажённых мужчин.