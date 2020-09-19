На Салдинской трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

На Салдинской трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

Сегодня, 11:14ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Салдинской трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщают «Все новости».

Авария произошла 18 сентября около 18.00 на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда.

На 18 км трассы рядом с селом Покровское водитель ВАЗ-2115, двигаясь в сторону Нижнего Тагила решил совершить обгон.

Он не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался в том же направлении.

От удара ВАЗ-2115 отбросило на Toyota Corolla, которая тоже ехала впереди. В свою очередь Toyota столкнулась с автомобилем Honda, от удара он вылетел в кювет.

В аварии пострадал один человек, у него сотрясение головного мозга.

Напомним, что 11 сентября В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобилей скорой помощи и иномарки. В нем пострадали две несовершеннолетние девочки.

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