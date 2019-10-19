В Екатеринбурге в батутном парке 4-летняя девочка сломала бедро

Несчастный случай произошёл 12 октября, когда семья отправилась в батутный парк отмечать день рождения одного из детей. По словам мамы пострадавшей девочки, в какой-то момент в игровые зоны пришло большое количество детей. Они находились без присмотра со стороны администрации, и один из мальчиков напрыгнул на её дочь.