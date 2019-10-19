В Екатеринбурге в батутном парке 4-летняя девочка сломала бедро
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в батутном центре, который находится в ТРЦ «Карнавал» травмировалась 4-летняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка перелом бедра и смещение колена, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Несчастный случай произошёл 12 октября, когда семья отправилась в батутный парк отмечать день рождения одного из детей. По словам мамы пострадавшей девочки, в какой-то момент в игровые зоны пришло большое количество детей. Они находились без присмотра со стороны администрации, и один из мальчиков напрыгнул на её дочь.
Из-за полученных травм девочка провёла в больнице шесть дней, и впереди ей предстоит ещё полгода лечения. Её мама написала заявление в полицию.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится тщательная проверка, ребенок направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью.
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