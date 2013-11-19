В Нижнем Тагиле аптеки продавали лекарства без рецепта

К сожалению, в Нижнем Тагиле без нарушений не обошлось. Так, на официальном сайте прокуратуры сообщается, что ООО «Аптека+» через аптечные сети осуществляло реализацию препарата «Аскорил» без рецепта. Напомним, это лекарство можно приобрести только по рецепту врача.