В Нижнем Тагиле аптеки продавали лекарства без рецепта
19 ноября 2013, 16:45Происшествия
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Прокуратура Свердловской области регулярно проводит проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, детских игрушек и спортивной одежды.
К сожалению, в Нижнем Тагиле без нарушений не обошлось. Так, на официальном сайте прокуратуры сообщается, что ООО «Аптека+» через аптечные сети осуществляло реализацию препарата «Аскорил» без рецепта. Напомним, это лекарство можно приобрести только по рецепту врача.
В связи с этим, прокуратура Тагилстроевского района в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
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