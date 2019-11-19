На Урале сотрудник Росгвардии обнаружил на трассе пропавшего пятиклассника
Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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Вечером 18 ноября сотрудник Росгвардии Егор Никифоров обнаружил на трассе школьника из Верхнего Тагила, сообщает пресс-служба Управления ведомства по Свердловской области.
Росгвардеец был на дежурстве и ехал в Кировград для проверки несения службы нарядов вневедомственной охраны, когда заметил на трассе идущего по обочине мальчика. Школьник сообщил, что учится в пятом классе и живёт в Верхнем Тагиле, а идёт он в Кировград в гости к деду.
Никифоров посадил замёрзшего ребёнка в машину и отвёз в отделение полиции. Как выяснялось, к тому времени мальчика уже разыскивала мать. Он ушёл из дома, не предупредив родителей.
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