На Урале сотрудник Росгвардии обнаружил на трассе пропавшего пятиклассника

Росгвардеец был на дежурстве и ехал в Кировград для проверки несения службы нарядов вневедомственной охраны, когда заметил на трассе идущего по обочине мальчика. Школьник сообщил, что учится в пятом классе и живёт в Верхнем Тагиле, а идёт он в Кировград в гости к деду.