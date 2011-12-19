На трассе Екатеринбург-Реж погибли женщина и ее маленькая дочь

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель ВАЗ-2115 1992 года рождения с 7-месячным стажем при обгоне выехал на встречную полосу и, завершая маневр, не справился с управлением. Его автомобиль развернуло правой частью салона на встречную полосу, где в этот момент двигался ВАЗ-21099. В результате столкновения два пассажира «пятнадцатой», женщина 1973 года рождения и ее 10-летняя дочь, погибли. Оба водителя не пострадали.

Всего на момент происшествия в салоне ВАЗ-2115 находились четыре человека: впереди сидели отец семейства, за рулем брат погибшей девочки, сзади на пассажирском сидении расположились мама с дочерью. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Семья направлялась из Екатеринбурга в сторону Режа.

Удар пришелся на правую заднюю часть автомашины ВАЗ-2115. Он был такой силы, что ремни безопасности не уберегли 38-летнюю женщину и ее ребенка от гибели.

По предварительной версии, возможной причиной трагедии по косвенным признакам мог послужить маленький стаж водителя ВАЗ-2115.