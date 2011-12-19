Полиция не исключает версию поджога «Газели»
На Вагонке вторые выходные подряд горят машины. Каждый раз под удар попадают автомобили марки ГАЗ.
Напомним, в прошлые выходные, в ночь на понедельник 12 декабря, на Вагонке заполчаса сгорели 4 машины марки ГАЗ. Около двух часов ночи пожарные тушили «Волгу» 3110 у 5 дома на Ленинградском проспекте, через 15 минут огнеборцы сбивали пламя с пассажирской «Газели» во дворе 37 дома на Окунева. Еще через 10 минут очередная маршрутка загорелась в соседнем дворе, по Окунева 18. В это же время у 51 дома на Окунева пожарные тушили «Волгу» 2410.
В ночь на воскресенье 18 декабря в этом же районе снова сгорела «Газель». Пожар произошел во дворе по ул. Дзержинского, 56.
В настоящее время по фактам пожаров проводится проверка, сообщилиTagilСity.ru в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское». В полиции ипожарной службе не исключают версию поджогов.
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