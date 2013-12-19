В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек
19 декабря 2013, 09:10ПроисшествияЕвгения
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На трассе Нижний Тагил-Нижняя Салда столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло сегодня около 16 часов на 15 км автодороги.
Водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, предположительно, допустил занос транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Citroen рассказали в пресс-службе.
В результате происшествия пассажир Daewoo Nexia от полученных травм скончался. Водители обоих автомобилей пострадали, диагноз уточняется.
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