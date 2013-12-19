В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек

ДТП произошло сегодня около 16 часов на 15 км автодороги.

Водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, предположительно, допустил занос транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Citroen рассказали в пресс-службе.