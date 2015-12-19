18-летний парень из Каменска-Уральского превратил свой дом в наркосклад (ФОТО)

В ходе отработки оперативной информации наркоборцы из Каменска-Уральского наведались в дом к одному из жителей села Большебрусянской, что в Белоярском районе. И не зря. При осмотре жилища оперативники нашли несколько пакетов с марихуаной общим весом около 1 килограмма.

Молодой человек, которому летом этого года едва исполнилось 18 лет, понимая, что хранение наркотических средств уголовно наказуемо, к сокрытию конопли подошел основательно, – сообщили в УФСКН по Свердловской области. – Так два полимерных пакета оперативники обнаружили на чердаке дома, под обшивкой стен веранды и дома были найдены еще несколько пакетов, а на чердаке бани обнаружились еще не упакованные части растения.