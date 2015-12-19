18-летний парень из Каменска-Уральского превратил свой дом в наркосклад (ФОТО)
Под обшивкой стен веранды оперативники нашли килограмм марихуанны.
В ходе отработки оперативной информации наркоборцы из Каменска-Уральского наведались в дом к одному из жителей села Большебрусянской, что в Белоярском районе. И не зря. При осмотре жилища оперативники нашли несколько пакетов с марихуаной общим весом около 1 килограмма.
Молодой человек, которому летом этого года едва исполнилось 18 лет, понимая, что хранение наркотических средств уголовно наказуемо, к сокрытию конопли подошел основательно, – сообщили в УФСКН по Свердловской области. – Так два полимерных пакета оперативники обнаружили на чердаке дома, под обшивкой стен веранды и дома были найдены еще несколько пакетов, а на чердаке бани обнаружились еще не упакованные части растения.
Теперь по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере» парню грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.