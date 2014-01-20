Тагильчане о последствиях аварии на «Кедре»: вода подтопила дома по улице Зари (ВИДЕО)
В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле случилась коммунальная авария. На этот раз «тонула» Вагонка, а именно дома в районе магазина «Кедр», знакомого многим жителям Дзержинского района. Примерно в 16:00 на улице Зари прорвало трубу холодного водоснабжения.
Вода начала подтапливать всю улицу. Но самое интересное, что некоторые дома, находящиеся ниже уровня, на котором прорвало трубу, оказались под угрозой затопления. Вот что рассказывает пользователь Елена, которая обратилась в редакцию TagilCity.ru:
Вода начала медленно заливать всю улицу. Некоторые дома, в частности дома 48 и 48а находятся ниже уровня, на котором прорвало трубу. Естественно вода пошла к этим домам вниз по улице.
Обстоятельства осложнились еще и тем, что снежная масса, которую не успели убрать в течение недели, под напором потока воды также «поехала» к домам. В итоге колодцы для слива, которые к тому же были забиты, не спасли жителей дома №48А и №48.
В районе 17:40 вода достигла такого уровня, что у подъезда вода доходила до колен! Жильцы дома поняли, что кроме них никто ничего не сделает и усилиями 5-ти человек пробили воде выход к сливной трубе. Большая вода начала уходить.
Напомним, 18 января Сергей Носов совершал объезд города с целью контроля уборки улиц. Коммунальные службы, по словам жителей, примерно в 19:00 принялись готовить улицы к приезду Главы. Однако:
Вместо того, чтобы посильнее раскопать сливной колодец и убрать мешающий прохождению воды снег, они закопали колодец ещё сильнее и начали убирать снег везде вокруг домов 48 и 48а. В конечном итоге, в районе 23:00 часов того же 17 числа коммунальщики откопали несчастный колодец, но уже вручную, а не «ковшом». В итоге снег, конечно, убрали в округе весь, чтобы, видимо, не к чему было придраться.
Кроме того, Елена предоставила видеозапись того, что случилось рядом с их домом. Трудно представить тот каток, который образовался в результате холодов и застывшей воды. Тагильчанам, надо сказать, терпения не занимать.
С последствиями таких аварий справиться очень сложно. Даже если удалось устранить прорыв, дорога покрывается толстым слоем неровного льда. В этом случае поможет аренда спецтехники в Челябинске, например экскаватор или бульдозер. Да и для остальных случаев найдется что-нибудь подходящее - вдруг понадобится автокран или автолюлька.
© TagilCity.ru