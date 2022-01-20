Пьяный мужчина пырнул себя ножом в отделении полиции Верхней Пышмы

Он пришел в отделение полиции и начал рассказывать о непростых отношениях со своей девушкой. После этого он неожиданно выхватил нож и ударил им себя в живот. Дальнейшие действия сотрудники полиции успели пресечь и вызвали скорую помощь. Раненый был госпитализирован. Им оказался житель Верхней Пышмы 1977 года рождения.