Пьяный мужчина пырнул себя ножом в отделении полиции Верхней Пышмы

Таким способом мужчина пытался привлечь внимание своей возлюбленной, которая работает в местной больнице, куда был доставлен пострадавший. Недавно девушка его решила бросить из-за тяги к спиртному, пишет Telegram-канал Shot.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области подтвердил информацию. Он уточнил, что пострадавший был сильно пьян, сообщает Е1.
Он пришел в отделение полиции и начал рассказывать о непростых отношениях со своей девушкой. После этого он неожиданно выхватил нож и ударил им себя в живот. Дальнейшие действия сотрудники полиции успели пресечь и вызвали скорую помощь. Раненый был госпитализирован. Им оказался житель Верхней Пышмы 1977 года рождения.
Мужчина нигде не работает. Ранее у него уже дважды были судимости за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.
По словам Валерия Горелых, мужчина вышел на свободу в 2010 году. Он отбывал 10-летний срок в ИК-12 Нижнего Тагила. В узких кругах он известен как Медведь. По предварительной информации, причиной такого поведения стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к своей сожительнице.
В МВД уже начата проверка. Также известно, что мужчина прооперирован и почти здоров.