В Дзержинском районе водитель насмерть сбил пешехода

В результате ДТП мужчина 1964 года рождения получил травмы, от которыхскончался в приемном покое ЦГБ № 1, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причине нарушения правил дорожного движения пешеходом, который двигался по проезжей части при наличии тротуара.