В Дзержинском районе водитель насмерть сбил пешехода
20 февраля 2012, 11:05Происшествия
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18 февраля в 20.05 водитель автомобиля ВАЗ-21099, следуя по ул. Алтайская, напротив дома № 118 сбил мужчину. Пешеход двигался вдоль проезжей части.
В результате ДТП мужчина 1964 года рождения получил травмы, от которыхскончался в приемном покое ЦГБ № 1, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причине нарушения правил дорожного движения пешеходом, который двигался по проезжей части при наличии тротуара.
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