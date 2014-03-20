На трассе Невьянск - Нижний Тагил обезвредили фугасный снаряд (ФОТО)
Вчера, 19 марта, в районе 19:00 на 47-м километре автодороги Невьянск – Нижний Тагил проводились ремонтные работы компанией «Стройдор». Орудуя экскаватором, подрядчики случайно обнаружили предмет, напоминавший снаряд. Не медля ни минуты, работники сообщили об этом в отдел полиции.
На место выехали специалисты – следственно-оперативная группа полиции Нижнего Тагила и Невьянска, а также саперы ОМОН. Чтобы обезопасить граждан, сотрудники выставили оцепление территории, где была найдена подозрительная находка. Как выяснилось, не напрасно – обнаруженным предметом оказался осколочный, фугасный артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
Полицейские специалисты по взрывным устройствам, соблюдая все меры безопасности, на специальной автомашине вывезли его подальше от автотрассы в безопасное место и уничтожили путем подрыва.
Пострадавших нет. По данному факту ОВД проводится проверка, устанавливается, как он очутился возле оживленной трассы. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.
Фотографии с сайта ГУ МВД по Свердловской области
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