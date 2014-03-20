На трассе Невьянск - Нижний Тагил обезвредили фугасный снаряд (ФОТО)

На место выехали специалисты – следственно-оперативная группа полиции Нижнего Тагила и Невьянска, а также саперы ОМОН. Чтобы обезопасить граждан, сотрудники выставили оцепление территории, где была найдена подозрительная находка. Как выяснилось, не напрасно – обнаруженным предметом оказался осколочный, фугасный артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Полицейские специалисты по взрывным устройствам, соблюдая все меры безопасности, на специальной автомашине вывезли его подальше от автотрассы в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

Пострадавших нет. По данному факту ОВД проводится проверка, устанавливается, как он очутился возле оживленной трассы. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Фотографии с сайта ГУ МВД по Свердловской области