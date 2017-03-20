Отец семерых детей приговорен к реальному сроку за пьяную езду в Свердловской области
20 марта 2017, 10:00Происшествия
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11 февраля житель Богдановича, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял управление ТС. Стоит заметить, что ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение и лишен водительских прав.
Нарушитель был остановлен постом ДПС Богдановичского района и прошел освидетельствование на наличие алкоголя в организме. Тест показал, что мужчина пьян.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина имеет на иждивении семерых детей и при этом нигде не трудоустроен. Накануне состоялся суд, который приговорил нарушителя к реальному сроку в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии и запрету на управление ТС сроком на три года.
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