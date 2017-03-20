Отец семерых детей приговорен к реальному сроку за пьяную езду в Свердловской области

Нарушитель был остановлен постом ДПС Богдановичского района и прошел освидетельствование на наличие алкоголя в организме. Тест показал, что мужчина пьян .

Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина имеет на иждивении семерых детей и при этом нигде не трудоустроен. Накануне состоялся суд, который приговорил нарушителя к реальному сроку в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии и запрету на управление ТС сроком на три года.