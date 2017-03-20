Уроженец Верхнего Тагила избил и ограбил нового знакомого в Новоуральске

С заявлением в органы полиции обратился житель Новоуральска, который сообщил, что неизвестный мужчина избил и забрал у него сотовый телефон. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по региону.

Полицейские выяснили, что подозреваемый явился в гости к своему приятелю, который вместе с другим мужчиной распивал спиртное. У незваного гостя и новоуральца возникли неприязненные отношения. Обвиняемый избил мужчину, забрал телефон и скрылся.

Правоохранители задержали его по «горячим следам», в квартире, где он проживает. Ему грозит до семи лет лишения свободы.