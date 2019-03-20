Выгребная яма вместо туалета была обнаружена в школе Екатеринбурга
Сегодня, 18:24ПроисшествияФото: pixabay.com
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Депутаты Екатеринбургской гордумы обнаружили в образовательном учреждении №179 поселка Северка выгребную яму.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты посетили также школы в посёлках Садовом, Шувакиш, Палкино, Северка и в микрорайоне Семь Ключей.
По мнению председателя гордумы уральской столицы Игоря Володина, выгребная яма является неприемлемым для настоящего времени атрибутом.
Школа №179 была построена в 1961 году, поэтому здание начинает постепенно приходить в негодность: в классах проваливается пол, в спортзале проводить занятия небезопасно, фасад потрескался, и выгребная яма используется вместо туалета.
Игорь Володин отметил, что для решения проблемы вопрос о выделении финансирования будет рассмотрен во время корректировки бюджета.
Чиновники сошлись во мнении, что в поселке Северка необходимо начать строительство нового образовательного учреждения, информирует Е1.ru.
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