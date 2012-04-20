В Нижнем Тагиле дележка общего ребенка закончилась сгоревшей машиной
Как рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, конфликт сожителей, желающих прекратить свои отношения и решающих, с кем останется их ребенок, произошел на Лебяжке, рядом с домом по адресу Лебяжинская, 23.
Мужчина и женщина сидели в машине Тойота и разговаривали. Как это часто бывает, разговор перешел в ссору. По словам мужчины, сожительница вдруг резко выбежала из автомобиля, после чего он почувствовал запах дыма. Произошло возгорание в салоне: занялась обшивка, потом огонь перекинулся на сидения и двери. Мужчина сначала пытался потушить пожар в одиночку, потом на помощь ему приехали пожарные.
Пострадавший вызвал на место происшествие полицейских, которые зафиксировали причиненный ущерб (в машине полностью выгорел салон, а также были повреждены стекла и задние колеса авто) и приняли заявление. Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося.
Правосудие - вещь суровая, оно всегда найдет виновных и накажет их. Трактовка уголовно-процессуального кодекса всегда единственная, ведь его составители пытались максимально исключить лазейки для адвокатов и их подзащитных. Суд, выслушивая сторону защиты и обвинения, принимает свое решение по уголовному делу.
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