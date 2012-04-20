В Нижнем Тагиле дележка общего ребенка закончилась сгоревшей машиной

Мужчина и женщина сидели в машине Тойота и разговаривали. Как это часто бывает, разговор перешел в ссору. По словам мужчины, сожительница вдруг резко выбежала из автомобиля, после чего он почувствовал запах дыма. Произошло возгорание в салоне: занялась обшивка, потом огонь перекинулся на сидения и двери. Мужчина сначала пытался потушить пожар в одиночку, потом на помощь ему приехали пожарные.