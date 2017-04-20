Авария на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле попала в объектив камеры видеорегистратора (ВИДЕО)

На следующий день в интернете была опубликована видеозапись от одного из очевидцев этой аварии. На ней хорошо видно, как один из участников аварии ехал по крайней полосе, а второй начал поворот в сторону магазинов. Этот манёвр, скорее всего, остался незамеченным для первого автолюбителя из-за двигавшегося в соседнем ряду грузовика. Времени на реагирование не оставалось, поэтому первый автомобиль врезался в бок второго.