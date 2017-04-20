Авария на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле попала в объектив камеры видеорегистратора (ВИДЕО)
20 апреля 2017, 15:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Два автомобиля столкнулись в Нижнем Тагиле в среду, 19 апреля, недалеко от дома №21 на улице Индустриальная. Это произошло после того, как один из них попытался совершить поворот в сторону парковки.
Сюжеты: Нижний Тагил
На следующий день в интернете была опубликована видеозапись от одного из очевидцев этой аварии. На ней хорошо видно, как один из участников аварии ехал по крайней полосе, а второй начал поворот в сторону магазинов. Этот манёвр, скорее всего, остался незамеченным для первого автолюбителя из-за двигавшегося в соседнем ряду грузовика. Времени на реагирование не оставалось, поэтому первый автомобиль врезался в бок второго.
В аварии участвовали Lada Priora и Volkswagen Polo. ДТП обошлось без пострадавших сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Автор: Andrey Rogoza
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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