Екатеринбуржец избил маленького ребёнка на глазах у прохожих

Малыш стал капризничать, тогда мужчина поднял его на руки и со всей силы бросил на асфальт, и так произошло несколько раз. Один из прохожих подбежал и ударил мужчину настолько сильно, что тот потерял сознание. Стоявшие неподалеку сотрудники «скорой» прибыли на помощь и вскоре забрали обоих пострадавших в больницу.

В Горздраве сообщили, что по данному инциденту известно лишь то, что отец уронил ребенка с рук. Малыш был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу. Мужчина поступил в больницу №23, откуда сбежал.

Позже стало известно, что у малыша исключили черепно-мозговую травму, диагностировав ушибленную рану теменной области и подбородка. Ребенок был отпущен с матерью домой.

В полицию информация об инциденте не поступала. Мать ребенка сообщила медикам, что отец уронил малыша. Однако теперь, как пишет E1.ru, в УМВД России по Екатеринбургу намерены провести проверку в отношении семьи по факту вопиющего случая, описанного в СМИ.