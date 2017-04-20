Сообщение о бомбе стало причиной эвакуации всех филиалов музыкальной школы №3 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Об эвакуации и работе спецслужб около музыкальной школы №3, расположенной по адресу ул. Гастелло,1 на Тагилстрое, рассказал один из очевидцев.

В 18:00 были эвакуированы учителя и учащиеся музыкальной школы №3, а так же жители дома, в котором находится учебное заведение, по причине, которую озвучили сотрудники ОМОН. Поступил телефонный звонок, в котором неизвестный предупредил, что в здании школы заложена бомба. К школе было собрано огромное количество полиции, две пожарные машины, также было перекрыто движение по улицам Балакинская и Металлургов рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Георгий.

В полиции Нижнего Тагила рассказали о том, что после проведения необходимых мероприятий ничего подозрительного ни в здании школы на Гастелло,1, ни в её филиалах на Черноисточинском шоссе 31а или Дружинина 35а, обнаружено не было.

Весь комплекс необходимых мероприятий был проведён. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено. После окончания осмотра помещений занятия были возобновлены рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.