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Сообщение о бомбе стало причиной эвакуации всех филиалов музыкальной школы №3 в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение о бомбе стало причиной эвакуации всех филиалов музыкальной школы №3 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 апреля 2017, 11:50ПроисшествияПавел Щербина
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