Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции

Сотрудники МВД потребовали, чтобы собравшиеся разошлись, однако люди направились к Дому правительства. Митингующие требовали отменить режим самоизоляции, говоря, что коронавирус не опасен для здоровья.

К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, призвав собравшихся к диалогу. После этого инициативная группа заявила о требованиях митингующих. Битаров заверил участников митинга, что работа всех профильных ведомств направлена на оказание помощи тем, кто остался без работы и малоимущим жителям республики. Позднее площадь зачистили, митингующих оттеснили к площади Штыба. По данным Readovka, глава МВД отдал приказ о разгоне митинга.