Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции
Вчера, 22:53ПроисшествияФото: Группа во ВКонтакте "ЧП Владикавказ"
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20 апреля во Владикавказе около 200 человек вышли на акцию протеста против режима самоизоляции, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
Сотрудники МВД потребовали, чтобы собравшиеся разошлись, однако люди направились к Дому правительства. Митингующие требовали отменить режим самоизоляции, говоря, что коронавирус не опасен для здоровья.
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Видео: группа во ВКонтакте "ЧП Осетия"
К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, призвав собравшихся к диалогу. После этого инициативная группа заявила о требованиях митингующих. Битаров заверил участников митинга, что работа всех профильных ведомств направлена на оказание помощи тем, кто остался без работы и малоимущим жителям республики. Позднее площадь зачистили, митингующих оттеснили к площади Штыба. По данным Readovka, глава МВД отдал приказ о разгоне митинга.
В Северной Осетии коронавирус подтвержден у 177 человек.
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