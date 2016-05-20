В Нижнем Тагиле два строителя воровали оборудование и инструменты со стройплощадок (ФОТО)

Тагильские полицейские задержали двух уроженцев Кушвы 35 и 40 лет. Уже доказана их причастность к 5-ти кражам, которые были совершены на строительных площадках на Гальянке. По всем фактам преступления возбуждены уголовные дела.

Подозреваемые приехали в Нижний Тагил из Кушвы. В течение последнего года они подрабатывали на тагильских стройках и снимали квартиру на Красном Камне.

Приятели признались, что в последнее время работы не было, поэтому и решились на криминальный заработок. Злоумышленники проникали на открытые площадки или взламывали закрытые объекты, где похищали электрооборудование, инструменты и кабель. Материальный ущерб, нанесенный преступным дуэтом, составил 50 тысяч рублей.

Часть награбленного полицейские нашли в квартире подозреваемых. Остальное злоумышленники успели продать по рекламным объявлениям. А украденный кабель они сдавали в пункт приема металлолома. Добавим, что оба подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности на имущественные преступления.

ФОТО: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сейчас правоохранители проводят проверку на причастность кушвинцев к другим кражам. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.