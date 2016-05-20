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В центре Нижнего Тагила умер мужчина: ему стало плохо на перекрестке ул. Первомайская и пр. Ленина (ФОТО)
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В центре Нижнего Тагила умер мужчина: ему стало плохо на перекрестке ул. Первомайская и пр. Ленина (ФОТО)

20 мая 2016, 19:35ПроисшествияАлександра Логинова
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