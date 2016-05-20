В центре Нижнего Тагила умер мужчина: ему стало плохо на перекрестке ул. Первомайская и пр. Ленина (ФОТО)
20 мая 2016, 19:35ПроисшествияАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 20 мая в Нижнем Тагиле сотрудники патрульно-постовой службы по время патрулирования улиц обнаружили мужчину, которому стало плохо. Пострадавший упал на землю на перекрестке улицы Первомайская и проспекта Ленина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские вызвали скорую помощь, однако неопознанный мужчина скончался до приезда медиков, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
На месте работали специалисты, которые осмотрели тело. Им еще предстоит установить причины гибели мужчины, а также его личность: пока информации о том, кто этот человек, нет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей