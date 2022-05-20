Уралец обвинил врачей в появлении гангрены из-за обморожения ног

Жителю Заречного Артему К. могут ампутировать ноги из-за обморожения, после которого, возможно, началась гангрена, сообщает Е1.
Несколько недель назад мужчина с обмороженными ногами оказался в СИЗО № 4 города Камышлова. Его заподозрили в совершении кражи. Местные доктора сказали, что с ногами все в порядке, но чуть позже у 28-летнего мужчины начали отваливаться пальцы, появился запах гнили. Родственники мужчины обратились с жалобой в прокуратуру.
«Есть основания полагать, что у него началось заражение крови и гангрена на пораженных участках тела, что требует немедленного медицинского вмешательства. Ему необходима операция, терапия с антибиотиками. Возможно, уже началась гангрена», рассказала девушка пострадавшего Елена.
В ГУФСИН отметили, что оказывают мужчине всю необходимую помощь в соответствии с 285-м приказом Минюста России. На следующей неделе его планируют отправить в ведомственную больницу.