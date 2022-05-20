Уралец обвинил врачей в появлении гангрены из-за обморожения ног

Несколько недель назад мужчина с обмороженными ногами оказался в СИЗО № 4 города Камышлова. Его заподозрили в совершении кражи. Местные доктора сказали, что с ногами все в порядке, но чуть позже у 28-летнего мужчины начали отваливаться пальцы, появился запах гнили. Родственники мужчины обратились с жалобой в прокуратуру.