Уралец обвинил врачей в появлении гангрены из-за обморожения ног

Уралец обвинил врачей в появлении гангрены из-за обморожения ног
Уралец обвинил врачей в появлении гангрены из-за обморожения ног
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: pixabay.com
Жителю Заречного, попавшего в СИЗО с обморожением ног, может грозить ампутация.

Жителю Заречного Артему К. могут ампутировать ноги из-за обморожения, после которого, возможно, началась гангрена, сообщает Е1.

Несколько недель назад мужчина с обмороженными ногами оказался в СИЗО № 4 города Камышлова. Его заподозрили в совершении кражи. Местные доктора сказали, что с ногами все в порядке, но чуть позже у 28-летнего мужчины начали отваливаться пальцы, появился запах гнили. Родственники мужчины обратились с жалобой в прокуратуру.

«Есть основания полагать, что у него началось заражение крови и гангрена на пораженных участках тела, что требует немедленного медицинского вмешательства. Ему необходима операция, терапия с антибиотиками. Возможно, уже началась гангрена», рассказала девушка пострадавшего Елена.

В ГУФСИН отметили, что оказывают мужчине всю необходимую помощь в соответствии с 285-м приказом Минюста России. На следующей неделе его планируют отправить в ведомственную больницу.

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