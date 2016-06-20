В лесах пригорода Нижнего Тагила ведётся поиск потерявшейся пенсионерки

Пожилая женщина была одета в лёгкую куртку. Родственники поддерживали с ней связь по телефону до вечера пятницы, затем аккумулятор в телефоне женщины разрядился и связь оборвалась. После этого родственники обратились в службу спасения.

На место происшествия выехала группа спасения, начались поиски с одновременным оповещением населения. В районе поиска, где сложности с передвижением, сотрудники службы спасения давали ориентировку группе добровольцев на квадроциклах. Они прочёсывают лес по квадратам в районе вероятного нахождения потерявшейся дачницы сообщил один из участников поисковой операции.

Последние звонки от потерявшейся дали картину, что дорог рядом нет. Пенсионерка вышла на поляну, потом связь оборвалась, сообщают близкие потерявшейся женщины.

Поиск осложняет то обстоятельство, что у пенсионерки возможны провалы в памяти. Вероятный район поиска в данный момент распространяется от Черноисточинска до Ленёвки.

Тем временем под Екатеринбургом четвертые сутки разыскивают пенсионерку, ушедшую в лес по неизвестной причине.