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Во время горных работ в Реже пострадал один из проходчиков: ответственность понесет горный мастер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во время горных работ в Реже пострадал один из проходчиков: ответственность понесет горный мастер

20 июня 2016, 16:20Происшествия
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