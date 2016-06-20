Во время горных работ в Реже пострадал один из проходчиков: ответственность понесет горный мастер

Следствием установлено, что в конце октября 2015 года обвиняемый работал горным мастером одного из подземных рудников и выполнял обязанности руководителя взрывных работ. В ходе выполнения должностных обязанностей он отдал двум проходчикам распоряжение об установлении специальной крепи для кровли и стен рудника. Выполняя распоряжение начальника, проходчики обнаружили, что с кровли, укрепленной в соответствии с указаниями мастера, срывались куски горной породы. Рабочие сообщили руководителю, что указанный им для установки тип креплений не способен обеспечить безопасность при планируемом проведении взрывных работ.

Обвиняемый, не произведя необходимого осмотра горной выработки и не оценив безопасность планируемых действий, разрешил производство взрывных работ, нарушив тем самым технику безопасности при ведении горных работ. В результате чего 30 октября 2015 года одному из проходчиков были нанесены тяжкие телесные повреждения упавшим на спину куском горной породы.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением Режевской городской прокуратуры направлено на рассмотрение суда. Бывший руководитель может понести ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.