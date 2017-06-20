Экс-полицейский из Асбеста скончался в больнице после ДТП с лосём (ФОТО)
20 июня 2017, 07:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Асбесте накануне в больнице скончался 27-летний экс-полицейский, который попал в аварию с лосём.
ДТП произошло ещё 17 мая. Лось неожиданно выбежал на дорогу перед ВАЗ-21099, за рулём которого находился Артём Кондовин. Он был госпитализирован в больницу с серьезной травмой позвоночника, передаёт Ura.ru.
При жизни молодей человек занимался автоспортом.
Друзья устроили акцию и автопробег под девизом «Артём жив и здоров», чтобы собрать деньги на лечение пострадавшему. Однако врачи не смогли помочь Артёму, его травма оказалась слишком серьезной.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: социальные сети
© TagilCity.ru
городСвердловская областьдорогатранспортсмертьпомощьдтпздоровьеуголовное деломедицинатравмаживотныесайт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей