Организатор и участники массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище предстанут перед судом

Формальным поводом к началу массовых беспорядков должно было стать заведомо незаконное требование к руководству учреждения о замене керамической посуды на металлическую.

Сначала подростки устроили погром в столовой, повредив и уничтожив имущество, причинив ущерб учебному заведению на сумму более 258 000 рублей. А в ночь на 1 сентября 34 воспитанника самовольно покинули территорию закрытого училища, после чего были задержаны полицейскими и возвращены обратно.

В ночь с 1 на 2 сентября еще 13 подростков покинули территорию Рефтинского спецучилища и также возвращены на территорию учреждения.

Следствие установило неформального лидера, организовавшего массовые беспорядки, и еще четверых самых активных участников противозаконных действий. Им предъявлено обвинение, возбуждены уголовные дела. Подросткам предстоит предстать перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.