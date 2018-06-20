В Нижнем Тагиле скончался директор комплекса «Гора Белая» Александр Зотов
20 июня, 23:15Происшествия
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В Нижнем Тагиле директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» Александр Зотов скончался на 44 году жизни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело Зотова нашли сегодня в квартире, сообщает АН «Между строк». Информация о смерти директора официально не подтверждена.
Александр Зотов возглавил горнолыжный комплекс «Гора Белая» в 2012 году. До этого он работал на «Коксохиме» начальником и заместителем начальника одного из цехов.
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