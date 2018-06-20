В Нижнем Тагиле скончался директор комплекса «Гора Белая» Александр Зотов

Тело Зотова нашли сегодня в квартире, сообщает АН «Между строк». Информация о смерти директора официально не подтверждена.

Александр Зотов возглавил горнолыжный комплекс «Гора Белая» в 2012 году. До этого он работал на «Коксохиме» начальником и заместителем начальника одного из цехов.