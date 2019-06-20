В Нижнем Тагиле полиция накрыла казино под вывеской майнинг-центра
Свердловское управление экономической безопасности ГУ МВД России накрыло подпольное казино, которое по видом майнинг-центра работало в Нижнем Тагиле на улице Юности. По данным участников рейда, за месяц работы заведение набрало солидную клиентскую базу, но теперь владельцу грозит уголовная ответственность.
Операция прошла 19 июня. Вместе с управлением экономической безопасности на ней присутствовали участники проекта «Народный контроль», сообщает газета «Вечерние Ведомости». Оперативники опросили посетителей и сотрудников клуба, а также изъяли технику заведения.
Работало абсолютно открыто с 23 мая, успев наработать солидную клиентскую базу. За экранами мониторов администратор предлагала на выбор выбрать различные виды «визуализаций» майнинга — после чего на экране появлялись те самые обезьянки, вишенки, и так далее. Весь процесс игры скопирован с игровых автоматов. Никакого отношения к криптовалютам мы там не увидели,рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев изданию «Вечерние ведомости».
Также на место выезжал заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Вячеслав Шведчиков. Ведомство пока воздержалось от комментариев.