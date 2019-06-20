В Нижнем Тагиле полиция накрыла казино под вывеской майнинг-центра

Операция прошла 19 июня. Вместе с управлением экономической безопасности на ней присутствовали участники проекта «Народный контроль», сообщает газета «Вечерние Ведомости». Оперативники опросили посетителей и сотрудников клуба, а также изъяли технику заведения.

Работало абсолютно открыто с 23 мая, успев наработать солидную клиентскую базу. За экранами мониторов администратор предлагала на выбор выбрать различные виды «визуализаций» майнинга — после чего на экране появлялись те самые обезьянки, вишенки, и так далее. Весь процесс игры скопирован с игровых автоматов. Никакого отношения к криптовалютам мы там не увидели,рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев изданию «Вечерние ведомости».